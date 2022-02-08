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Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

08.02.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah ticareti yapan kişilere yönelik çalışması kapsamında, kent merkezinde bir şüpheli takibe alındı.

Teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda, şüpheli Çalpala köyü yakınında takside yakalandı. Şüphelinin yanında 1 AK-47 kalaşnikof tüfek ve bu tüfeğe ait 2 şarjör ile 123 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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