Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah ticareti yapan kişilere yönelik çalışması kapsamında, kent merkezinde bir şüpheli takibe alındı.

Teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda, şüpheli Çalpala köyü yakınında takside yakalandı. Şüphelinin yanında 1 AK-47 kalaşnikof tüfek ve bu tüfeğe ait 2 şarjör ile 123 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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