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Iğdır'da silahla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

07.10.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelinin motosikletten silahla ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı

Iğdır'da seyir halindeki motosikletten silahla ateş açarak bir kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Halfeli Caddesi'nde yürüyen Mustafa Sefa'yı 5 Ekim'de seyir halindeki motosikletten silahla ateş açarak yaralayan şüpheli ile sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırganın S.A. olduğunu tespit etti.

Ekipler, S.A. ile saldırıyla ilgilerinin bulunduğu iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı, diğer 3 zanlı serbest bırakıldı.

Öte yandan saldırı anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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Iğdır silahlı saldırı

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Huzur Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Aralik
Aydın Eczanesi
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