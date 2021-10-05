Iğdır'da silahla vurulan motosikletli yaralandı

Iğdır'da motosikletiyle seyir halindeyken silahla vurulan kişi yaralandı.

Halfeli Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen Mustafa Sefa'ya, motosikletli 2 kişi silahla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralandığı öğrenilen Sefa, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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