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Iğdır'da silahla vurulan motosikletli yaralandı

05.10.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da silahla vurulan motosikletli yaralandı

Iğdır'da motosikletiyle seyir halindeyken silahla vurulan kişi yaralandı.

Halfeli Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen Mustafa Sefa'ya, motosikletli 2 kişi silahla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralandığı öğrenilen Sefa, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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