Iğdır'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiasıyla şüphelileri takibe aldı.

KOM ekipleri, 6 ay süren çalışmanın ardından 12 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada 9 cep telefonu, 2 tabanca, 239 fişek, av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği, bıçak, muşta, teleskopik cop, çok sayıda senet ve borçluların isimlerinin yazılı olduğu 4 ajanda ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.