Iğdır'da tel örgülere sıkışan engereği zabıta ekibi kurtardı

Iğdır'da, zabıta ekibi, tel örgülere sıkışan engereği bulunduğu yerden çıkardı.

Halfeli beldesinde görev yapan zabıta ekibi, bir engereğin tel örgülere sıkıştığına dair ihbar üzerine bölgeye hareket etti.

Arazideki tel örgülerle direk arasına sıkışan yılanı kurtarmaya çalışan zabıta görevlisi, engereğin kendisini sokma ihtimalini göze alarak, tel örgüyü çekip hayvanın bulunduğu yerden çıkmasını sağladı.

Çevredekilerin ilgili bakışları altında kurtarılan engerek, doğal ortamına dönerek gözden kayboldu.



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