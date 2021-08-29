Iğdır'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Burhan Atlas (51) yönetimindeki 76 AU 378 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Küllük köyü yakınlarında sürücüsü aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptıktan sonra karşı şeride geçip devrildi.

Devrilen kamyonete şeridinde giden Mehmet Çekim'in kullandığı 35 KZP 58 plakalı kamyonetin çarptığı kazada, Atlas olay yerinde hayatını kaybetti, araçta sıkışan Çekim yaralandı.

Çekim, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz