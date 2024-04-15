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Iğdır'da uyuşturucu imalatı ve ilaç kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

AA AA
15.04.2024 13:52
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Iğdır'da köy evinde uyuşturucu imalatı ve ilaç kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaktepe köyünde uyuşturucu imalatı ve ticareti ile ilaç kaçakçılığı yapıldığına yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet başsavcılığının koordinesinde köye düzenlenen operasyonda, kullanılmayan bir binada yapılan aramada binanın farklı bölgelerinde gizlenmiş 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Şüphelilerin yanlarındaki çantalarda 521 kaçak botoks ilacı ve 450 uyuşturucu ile uyarıcı içerikli sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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