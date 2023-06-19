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Iğdır'da yiyecek arayan domuz sürüsü fotokapana yansıdı

19.06.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır’da sulak alanda yiyecek arayan domuz sürüsü fotokapana yakalandı.

KuzeyDoğa Derneği'nce yaban hayvanlarının hareketliliğinin takip edilmesi amacıyla Tuzluca ilçesindeki bazı noktalara video kaydı da alan fotokapanlar yerleştirildi.

Bölgedeki bir sulak alana yerleştirilen fotokapana, domuz sürüsünün görüntüsü yansıdı.

Erişkin ve yavru bireylerin bulunduğu yaban domuzlarından bazıları kamera önünden geçip yoluna devam etti bazıları ise fark ettikleri fotokapan önünde bir süre meraklı gözlerle bekledi.

Fotokapan çalışmasıyla yaban hayvanlarının bölgedeki popülasyonu ve yaşamı araştırılarak kayıt altına alınıyor.

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