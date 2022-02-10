Iğdır'da yol kenarında 1 kilogram eroin bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karakoyunlu ilçesi ile Aralık ilçesi arasındaki kara yolun kenarında bulunan ve içi molozlarla dolu çuvalların içinde arama yapıldı.

Aramada, çuvallardan birinin içine gizlenmiş 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyu saklayan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.



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