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Iğdır’da zırhlı araç devrildi:1 polis yaralandı

IĞDIR HABERLERİ  | 08.12.2020 01:10 | Son Güncelleme

Iğdır’da zırhlı polis aracın otomobile çarpışması sonucu 1 polis hafif yaralandı.Alınan bilgilere göre, Evren Paşa caddesi üzerinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç, 33 AEE 736 plakalı otomobille çarpıştı.

Iğdır’da zırhlı araç devrildi:1 polis yaralandı

Iğdır’da zırhlı polis aracın otomobile çarpışması sonucu 1 polis hafif yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Evren Paşa caddesi üzerinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç, 33 AEE 736 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle zırhlı aracın yan yattığı kazada 1 polis memuru hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler zırhlı aracın içinde bulunan polis memurlarını çıkardı. Kazada hafif yaralanan 1 polis memuru olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, zırhlı aracın çekici tarafından kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Iğdır’da zırhlı araç devrildi:1 polis yaralandı

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Sabah
07:06
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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