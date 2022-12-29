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Iğdır’da zırhlı askeri araç devrildi: 12 asker yaralı

29.12.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde lastiği patlayan zırhlı araç kaza yaptı.

Iğdır’da zırhlı askeri araç devrildi: 12 asker yaralı

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde lastiği patlayan zırhlı araç kaza yaptı. Kaza sonucu 12 asker hafif yaralandı.
Kaza, bugün Karakoyunlu yolu üzerinde meydana geldi. Aralık ilçesinden Iğdır’a dönen askerlerin taşındığı, 5’inci Hudut Alay Komutanlığına ait zırhlı araç, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki araziye devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zırhlı araçta hafif yaralanan 12 askeri ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan 11 askerin durumunun iyi olduğu, 1 askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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