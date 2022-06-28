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Iğdır'daki operasyonda Ermenistan'dan getirilen 2 külçe altın ele geçirildi

28.06.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'daki operasyonda Ermenistan'dan getirilen 2 külçe altın ele geçirildi

Iğdır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 külçe altın ve 4 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Alınan bir duyum üzerine Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve 3. Hudut Bölük Komutanlığınca, Türkiye-Ermenistan sınırına yakın bir bölgede pusu kuruldu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede hareket halinde oldukları gözlenen ve kaçakçı oldukları değerlendirilen 2 kişi pusu kuran jandarmayı fark edince, yanlarında taşıdıkları 2 büyük koliyi bırakıp kaçtı.

Kolilerde yapılan kontrollerde içerisinde 4 bin paket sıkıştırılmış kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Timlerin bölgede devam eden aramalarında ise Ermenistan'dan fatura edildiği belirlenen, 1'er kilogram ağırlığında poşetlere sarılmış 2 külçe altın bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüphelilerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

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