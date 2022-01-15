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Iğdır'daki sporcular ücretsiz kursla ehliyet sahibi olacak

15.01.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'daki sporcular ücretsiz kursla ehliyet sahibi olacak

Iğdır'da, yerel ve bölgesel ligde oynayan sporculara farkındalık oluşturmak ve sporcuların ehliyet sahibi olmaları için kurs paraları karşılanacak.

Iğdır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Doğu Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu (DASKEF) ve Iğdır Sürücü Kursları Derneği arasında, sporcuların ehliyet alabilmeleri amacıyla sürücü kursu masraflarının karşılanması için işbirliği protokolü imzalandı.

Iğdır ASKF Toplantı Salonunda düzenlenen programa, Iğdır ASKF Başkanı Filit Yıldırım, Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, Türkiye Futbol Federasyonu Iğdır Temsilcisi Ahmet Güneş, DASKEF Başkanı Kenan Çetin ve Iğdır Sürücü Kursları Derneği Başkanı Cihat Çeper katıldı.

Yıldırım, programda, protokolle amaçlarının Iğdır'ın amatör spor dallarında farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Kösedağ'ın kendilerine projede destek verdiğini anlatan Yıldırım, "Amatör sporcuların sıkıntıları çok büyük, kendilerine verilecek her türlü desteğe açıklar. Bu nedenle bu projeyi hayata geçirdik. Biz de sporcular için farkındalık yapmak ve çocuklar spora daha çok sarılsın diye böyle bir şeye ihtiyaç duyduk. Çocuklarımızın kendilerini farklı görmelerini istedik. Böyle projelere herkesin destek vermesini istiyoruz." dedi.

Çetin ise projenin ilkini Ağrı'da yaptıklarını hatırlatarak "Buradaki amacımız gençlerimize katkı sağlamaktır. Tüm sporcularımıza müsabakalarda başarılar diliyoruz. İmzaladığımız bu protokol ile 10 sürücü kursunun bulunduğu Iğdır'da 2022 yılında 40 gencimize sürücü belgesi vermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

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