Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi'ni 250 bin kişi ziyaret etti

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacının karşılandığı Tuz Dağı'nın maden mağaraları, yaklaşık 2 yıl önce sağlık turizmine kazandırıldı.

Valilik öncülüğünde, Iğdır Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Tuzluca Kaymakamlığınca başlatılan süreçte, solunum yolu rahatsızlığı yaşayanlar için altyapı çalışması yapılan ve ışıklandırılan mağaralar, Tuz Terapi Merkezi olarak hizmet veriyor.

Bu yıl 90 bin kişinin ziyaret ettiği mağaralar, açıldığı günden bu yana 250 bin kişiyi ağırladı.

