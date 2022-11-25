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Iğdır'ın asırlık yemeği "Bozbaş" lezzeti ve sunumuyla başkentte tanıtılıyor

25.11.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 6.'sı düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri'nde bu illerin yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri sergileniyor.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte gravyer ile çeçil peynirleri, kaşar döneri, Kafkas balı, kaz eti, Bozbaş gibi birçok yöresel ve coğrafi işaretli yemek tanıtılıyor. Kar yağışının sanal olarak canlandırıldığı tanıtım günlerinde Kars ve Ardahan'dan getirilen, "Kaz Güzellik Yarışması"nda podyuma çıkmış 8 kaz da yer alıyor.

IĞDIR'IN ASIRLIK "BOZBAŞ" YEMEĞİ STANTLARDA YERİNİ ALDI

Lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakan ve geçmişi asırlar öncesine dayanan Iğdır'ın yöresel yemeği "Bozbaş" da Ankaralıların beğenisine sunuldu.

Kars-Iğdır çevrelerinde yaygın olarak pişirilen "Bozbaş" yemeğinin yapımını usta esnaf Gündüz İli, AA muhabirine anlattı.

Yalnızca özel günlerde tüketilen yemekte, zerdeçalın önemli olduğunu vurgulayan İli, "Kuzu inciği, kuyruk yağı ve nohut kullanıp zerdeçal ile yemeğin rengini sarartıyoruz. Bu yemeğin olmazsa olmazı bizim 'sarı kök' dediğimiz zerdeçaldır. Yemeğe tadı veren sarı kök. Tabii bir de etin, özellikle kuzu eti olması gerekiyor. Bu yemek kuzu etinden başka bir et ile yapılmaz." dedi.

Bozbaş'ın yapımının da meşakkatli olduğunu belirten İli, "Önce büyük tencerede kısık ateşte pişiriyoruz daha sonra çömleklere koyup fırına atıyoruz. Yaklaşık 4-5 saat pişirdikten sonra sunuma hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.

Yemeği ilginç kılan diğer unsur ise servis şekli. Bardak şeklindeki çömleklerde sunulan Bozbaş'ın önce lavaşla suyu tüketiliyor daha sonra eti yeniliyor. Bir çömlek Bozbaş, 150 liradan satılıyor.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım günü etkinliği, 27 Kasım'da sona erecek.

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Iğdır bozbaş yemek bozbaş yemeği

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