Iğdır'ın çorak toprakları kuraklığa dayanıklı alternatif yem bitkisiyle tarıma kazandırılacak

BÜLENT MAVZER - Iğdır'da deneme ekiminden verim alınan selvi sirkenin (atriplex nitens) bitkisi, tarıma elverişsiz 36 bin hektar alanda yetiştirilecek ve bu sayede çorak topraklar tarıma kazandırılacak.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Konya'dan temin edilen tohumlarla, ilk etapta Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü sahasında ekilen bitki, kurak ve tuzlu toprakta yetiştirildi.

Yaklaşık 4 yıl süren proje sonucu, insan ile hayvan beslenmesinde alternatif bir kaynak olabileceği değerlendirilen bitkinin, yapılan testlerde besin değerinin ve veriminin yüksek olduğu tespit edildi.

Bitkinin ekiminin yaygınlaştırılması için Doğu Anadolu Projesi'ne (DAP) başvuruldu. Bitkinin genç döneminde oluşturduğu yaprakların insan gıdası olarak, ileri gelişme dönemlerinde ise tümünün yonca ve mısır gibi hayvan yemi olarak kullanılması planlanıyor.

Projeyle çorak ve tuzlu olması nedeniyle tarım yapılamayan 36 bin hektar toprağın tarıma kazandırılması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.