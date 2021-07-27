Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'ya veda etti

NBA takımlarından Dallas Mavericks'tan Jason Kidd'in asistanlığı için teklif alan Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'ya resmen veda edecek.

49 yaşındaki Sırp antrenör, Dallas Mavericks ile anlaşmasının ardından İstanbul'daki eşyalarını topladı ve evini boşalttı.

Vole'nin haberine göre Fenerbahçe Yönetimi ile vedalaşan Igor Kokoskov gün içerisinde İstanbul'dan ayrılacak.

Igor Kokoskov'un yerine yeni bir antrenör arayan Fenerbahçe Beko ise kısa sürede bir isimle anlaşmak için çalışmalara hız verdi.

