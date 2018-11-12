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Igor Tudor, Genoa ile görüşmelere başladı

İTALYA HABERLERİ  | 12.11.2018 10:07 | Son Güncelleme

Serie A ekiplerinden Genoa'nın, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor ile görüşmeler yaptığı belirtildi.

Igor Tudor, Genoa ile görüşmelere başladı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'a Serie A'dan talip çıktı. Serie A'da 12. haftada 14 puan toplayan Genoa'da teknik direktör Ivan Juric ile yolların ayrılacağı belirtildi.

İtalya basınında yer alan habere göre; Genoa'da Juric'in yerine düşünülen ilk isim Davide Nicola. Ancak başkan Enrico Preziosi'nin Igor Tudor ile de görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Sezona Davide Ballardini ile başlayan Genoa, ligin 7. haftasında göreve Ivan Juric'i getirmişti. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Igor Tudor genoa Galatasaray

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