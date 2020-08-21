SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Igor Tudor, resmen Juventus'ta!

Igor Tudor, resmen Juventus'ta!

İTALYA HABERLERİ  | 21.08.2020 19:16 | Son Güncelleme

Hajduk Split, Igor Tudor'un takımdan ayrıldığını ve Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak göreve başladığını açıkladı.

Igor Tudor, resmen Juventus'ta!

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, futbolculuk döneminde forma giydiği Juventus'a antrenör olarak döndü.

Hırvat teknik adam, Maurizio Sarri'nin ardından teknik direktörlük görevine gelen Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak göreve başladı.

18 maçta takımın başında yer aldığı Hajduk Split, 42 yaşındaki hocanın ayrılığını duyurdu ve kariyerinde başarılar diledi.

Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor, daha sonra Udinese'de görev almış ve sonrasında da Hajduk Split'in yolunu tutmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
Eljif Elmas'a yeni sözleşme!Eljif Elmas'a yeni sözleşme!
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ronaldo'ya bu yapılır mı? Telefonla arayıp ''seni istemiyorum'' dedi
Ronaldo'ya bu yapılır mı? Telefonla arayıp ''seni istemiyorum'' dedi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
Messi ile Ronaldo buluşuyor! Ayrılıyor...
Messi ile Ronaldo buluşuyor! Ayrılıyor...
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Mbesil !
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Igor Tudor, resmen Juventus'ta!
Igor Tudor eski takımına geri döndü!
Cengiz Ünder eski Fenerbahçeli ismin yanına gidiyor
Cengiz Ünder dünya devine transfer oluyor!
Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Eljif Elmas'a yeni sözleşme!
Milli futbolcu Kaan Ayhan, Sassuolo'da
Milli yıldızın yeni adresi belli oldu
Juventus'un yıldız futbolcusu Douglas Costa Kapadokya'da
Juventuslu futbolcu Kapadokya'da
Napoli, Cengiz Ünder teklifini sundu
Napoli, Cengiz Ünder teklifini sundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.