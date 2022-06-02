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İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Gayretli, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz’a ziyarette bulundu

02.06.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli: - "Gelecek nesilleri bilimin ışığında; inovasyon, araştırma ve geliştirme uygulamaları doğrultusunda destekliyor, büyük başarılara imza atacaklarına inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’a makamında ziyarette bulundu.

İGÜ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversite iş birliğinde yapılabilecek projeler konuşuldu.

“Kaliteli Eğitim” kategorisinde aldığı başarılı derecelendirmeler, ulusal ve uluslararası alanda öğrencilerine sunduğu imkânlarla bir dünya üniversitesi olma hedefiyle ilerleyen İGÜ'nün Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Gayretli, Yılmaz’a üniversitenin bilimsel ve sosyal alandaki çalışmaları, global ölçekte aldığı başarılar ve öğrencilerine sunduğu olanaklar hakkında bilgi verdi. Yeni proje ve iş birliklerinin konuşulduğu ziyarette, araştırma geliştirme konusunda yapılan faaliyetlere değinildi. Üniversitenin İGUTEKMER ve Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi temel bilim ve mühendislik alanında çalışma yapan girişimcilere sunduğu imkânlar ve iki kurum arasında yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gayretli, "Bakan yardımcımız Yılmaz’ın okullardaki teknolojik imkânlar ve inovasyon çalışmalarının geliştirilmesine yönelik proje ve çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bizler de bu sorumlulukla geleceğin akademisyenleri, bilim insanlarını yetiştirmek üzere teknoloji ve inovasyon alanlarında her geçen gün daha da gelişmek üzere ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarımızı sürdürüyor ve gelecek nesilleri bilimin ışığında; inovasyon, araştırma ve geliştirme uygulamaları doğrultusunda destekliyor, büyük başarılara imza atacaklarına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Araştırma ve uygulama merkezlerinin küresel alanda tanınırlığı ve bilinirliğinin sağlanması için uluslararasılaşmaya büyük önem verdiklerini belirten Gayretli, “Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın, uluslararasılaşmanın tüm üniversiteler tarafından bir hedef olarak belirlendiğini söylediği üzere, bizler de dünya standartlarında eğitim-öğretim kalitesi sunarak çağa uygun, gelişen ve üreten bir vizyon ile ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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