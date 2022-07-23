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İGÜ, TSE-ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı

23.07.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İGÜ, TSE-ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 18-20 Temmuz'da TSE tarafından gerçekleştirilen denetimi başarıyla tamamlayarak, "ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi" almaya hak kazandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, geleneksel yöntemlerle öğrencilerin beklenti ve şikayetlerini karşılamaya çalışmak yetersiz oluyor. Öğrencilerin talep, şikayet ve beklentilerinin etkili ve verimli bir şekilde çözüme ulaştırmasını ve bu değerlendirmelerin sistematik olarak yapılmasını sağlayan TS ISO 10002 ile sürekli iyileştirme amaçlanarak bir sistem tasarlandı.

İGÜ, "Şimdi İGÜ’de Kalite Zamanı" diyerek öğrenci şikayetlerini değerlendirmesi ve kısa sürede çözüme ulaştırması sonucunda kalitesini tescilledi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından yürütülen "Öğrenci Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi" ile öğrencilerin istek, beklenti ve şikayetlerini daha etkin ve verimli olarak yönetip, öğrencilere sunulan hizmet ve faaliyetlerde memnuniyet düzeyinin artırılması amaçlanıyor.

Hem çalışanlarına verdiği eğitimler ve düzenlediği çalıştaylarla hem de öğrencilerden gelen şikayet ve önerileri iki farklı program üzerinden değerlendirerek çözüme kavuşturmasıyla başarı sağlayan İGÜ, tüm standartları karşılayarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylı belgeyi almaya hak kazandı.

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