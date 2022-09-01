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İGÜ'den TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

01.09.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Standartları Enstitüsü Eğitim Müdürlüğü’nden Eğitmen Semra Şenel tarafından verilen eğitimlerde pratik çalışmalar ve vaka analizleri de yer aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, 68 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İGÜ açıklamasına göre, 2 gün süren eğitimlerde "Kalite nedir?" sorusu üzerinde durulurken, Kalite Yönetim Sistemi'nin öğrencilere sağlayacağı katkılardan da bahsedildi.

Eğitmen Semra Şenel tarafından verilen eğitimlerin sonunda yapılan sınavda başarılı olan öğrencilere, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Abdülkadir Gayretli ve Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin tarafından sertifikaları teslim edildi.

Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne göre ekolojik, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarını üniversite bünyesine entegre ederek gelişmeye devam eden İGÜ, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimlerini ara vermeden devam ettirdi.

8-9 Ağustos'ta öğrencilerine, genel kalite kavramlarının ele alındığı TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi veren İGÜ, öğrencilerin kariyer hayatlarında ve yaşamları boyunca kullanabilecekleri “Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan temel bilgilerin” aktarılmasını sağladı.

​​​​​​​Türk Standartları Enstitüsü Eğitim Müdürlüğü’nden Eğitmen Semra Şenel tarafından verilen eğitimlerde pratik çalışmalar ve vaka analizleri de yer aldı. TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi sonrasında yapılan sınavda başarılı olan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

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