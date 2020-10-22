İHA ile tespit Bursa’ya ödül getirdi

Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında dereceye giren üye belediyeler Birlik Meclis Toplantısı’nın ardından yapılan törenle ödüllerine kavuştu. İHA ile kaçak yapı tespiti uygulaması ile Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde jüri özel ödülüne layık görülen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ödülünü Başkan Aktaş, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın elinden aldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından başarılı sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek ve diğer üyeler ile paylaşılmasını sağlamak amacıyla bu yıl 11’inci düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda dereceye giren belediyeler Suat Taner Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Törene, Birlik Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile üye belediyelerin başkan ve yöneticileri katıldı. Üye 35 Belediyeden 102 projenin katıldığı, Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı Şehir Planlaması, Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Çevre olmak üzere 4 farklı kategorideki yarışmanın jüri Başkanlığı Prof. Dr. Ruşen Keleş yaptı. Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten ve Murat Ar’dan oluşan jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmede 9 belediyenin başvurusu kategori ödülüne, 14 belediyenin başvurusu ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İHA ile kaçak yapı tespiti uygulaması Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde jüri ödül ödülüne layık görüldü. Bursa’nın ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın elinden aldı. Yarışmada ayrıca Büyükşehir Belediyeleri değerlendirmesinde Sosyal Sorumluluk kategorisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ödüle değer görülürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi jüri özel ödülünün sahibi oldu. Sağlıklı Yaşam kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ödül, İzmir Büyükşehir Belediyesi de jüri özel ödülünü kazandı. Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde ödül kazanan proje İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Sağlıklı Çevre kategorisinin kazananı Trabzon Büyükşehir Belediyesi olurken, Balıkesir, İzmir ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri de jüri özel ödüne layık görüldü.

Başkan Aktaş’tan tebrik

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ödül kazanan üye belediyelerimizi tebrik ederim, yarışmamıza katılan tüm belediyelerimize ve jüri üyelerine teşekkür ederim. Yarışma duyurumuzda belirttiğimiz gibi büyükşehir belediyeleri dışındaki ödül kazanan belediyelere para ödülümüz olacak. En kısa zamanda bu ödüllerimizi de üye belediyelerimize ileteceğiz. Her zaman dediğimiz gibi aslında bu tip yarışmaların kazananı tüm üye belediyelerimiz olarak görülmeli, birbirinden değerli projeleri görerek kendi belediyelerimize uygulayabiliriz, uygulamalıyız da. Özellikle il belediyelerimizden bu yıl katılım olmadığını gördük. Gelecek yıl daha fazla belediyemizin katılımlarını diliyorum” dedi.

