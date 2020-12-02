İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Wesley Sneijder böyle yakalandı

Wesley Sneijder, geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan otobiyografisinde kariyerine ve hayatına dair itiraflarda bulunmuştu.

Özel hayatına dair basında çıkan ihanet iddialarına kitabında açıklık getiren oyuncunun, Yolanthe Cabau ile olan ayrılık süreci öncesinde çekildiği belirtilen fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Sneijder ve yanındaki kadınların samimi halleri dikkat çekti.

Özel yaşamı hakkında flaş itiraflarda bulunan Sneijder, "Çok fazla yanlış arkadaşlarım olduğunu söyleyenler oldu. Saçmalık. İyi çocuklardı. Hollanda'nın yarısıyla arkadaşmışım gibi gösterildi. Vaktim olsa, belki olurdu. Hayatım boyunca menajerler ile birlikte çalıştım. Şimdi kendim farklı şeyler denemek istiyorum. Bir aracı değil de daha çok danışman gibi olmak amacım. Genç oyuncuları bu ormanda yönlendirebilirim. Öncelikle yeteneğine bakıp, sonra onlara yardım etmek istiyorum.

Bir gün, evimin karşısında bulunan bir kahve dükkanında oturuyordum. Birden etrafa gazeteciler doluştu. Etrafa, "Nerede o?" şeklinde soruyorlardı. Neden bahsettiklerini anlamıyordum bile. Kimi arıyorlar acaba diye düşündüm. Fotoğrafçı Leo Vogelzang'ı gördüm. Konu Yolanthe Cabau'ymuş. Ondan hoşlandığımı söyledim. Yolanthe'nin birkaç hafta önce sevgilisinden ayrıldığını öğrendim ve Leo'ya, "Bana Yolanthe'nin telefon numarasını bulsana." dedim. İşte her şey böyle başladı.