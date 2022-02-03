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İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı

03.02.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı

ADIYAMAN/DİYARBAKIR (AA) - Terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Sekreteri F.B. gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve yapısının çökertilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü ile temasının olduğu, kardeşinin, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkan PKK'lı terörist Volkan Bora ile Adıyaman'da 2017'de hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği, Volkan Bora ile akrabalık ilişkisinin bulunduğu iddiasıyla İHD Diyarbakır Şube Sekreteri F.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda F.B. gözaltına alındı.

İHD şube binası ile evinde de arama yapılan şüphelinin, soruşturmanın yürütüldüğü Adıyaman'a gönderileceği öğrenildi.

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