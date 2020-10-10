YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. İHH, Afrin'de 10 bin maske ve el dezenfektanı dağıttı

İHH, Afrin'de 10 bin maske ve el dezenfektanı dağıttı

HATAY HABERLERİ  | 10.10.2020 12:42 | Son Güncelleme

İHH, Afrin'de 10 bin maske ve el dezenfektanı dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde yaşayan sivillere 10 bin maske ve el dezenfektanı dağıttı.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yazılı açıklamasında, Suriye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki yardım çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Bölgede olası bir salgından çok kişinin etkilenebileceğini kaydeden Tahiroğlu, "Karşı karşıya olduğumuz virüs küresel ölçekte dünyayı etkisi altına aldı. Haliyle Suriye'deki mevcut şartlar göz önünde bulundurulduğunda salgının yayılması, sivillerin genel yaşamı için büyük bir sorun oluşturur. Bu nedenle tedbirler ciddi önem taşıyor. Bu kapsamda, Afrin'deki sivillere 10 bin maske ve el dezenfektanı dağıttık." ifadesini kullandı.

Tahiroğlu, bölgedeki sivilleri Kovid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirdiklerini de bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlarGünlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlar
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Mersin'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Profesörden, Baksı Müzesindeki “Maske ve Çağrışımlar” isimli sergi için boyalı performans
Profesörden, Baksı Müzesindeki “Maske ve Çağrışımlar” isimli sergi için boyalı performans
Başkan Ceyhun: “Şehir Hastanemiz 2021 yılı sonunda hizmete girecek"
Başkan Ceyhun: “Şehir Hastanemiz 2021 yılı sonunda hizmete girecek"
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti

Hatay Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:31
Öğle
12:27
İkindi
15:41
Akşam
18:14
Yatsı
19:27

Hatay Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Aksaray Eczanesi
Antakya
Çınar Eczanesi
Antakya
Hekimoğlu Eczanesi
Antakya
Nevra Eczanesi
Antakya
Çarem Eczanesi
Iskenderun
Dumlupınar Eczanesi
Iskenderun
Mıray Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Arsuz’da orman yangını
Arsuz’da orman yangını
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kanlı Ay Tutulmasına Cami Ve Türk Bayrağı Manzarası Çok Yakıştı
Kanlı Ay Tutulmasına Cami Ve Türk Bayrağı Manzarası Çok Yakıştı
Engelli Vatandaşın İmdadına Zabıtalar Yetişti
Engelli Vatandaşın İmdadına Zabıtalar Yetişti
Belde sakinlerinin genelev isyanı
Belde sakinlerinin genelev isyanı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.