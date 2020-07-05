İHH İdlib'de 120 bin sığınmacıya sıcak yuva için çalışıyor

Suriye'deki Esed rejiminin saldırılarından kaçarak daha güvenli olan İdlib'e yerleşen 120 bin sivilin çadırlardaki zorlu yaşamdan kurtarılarak evlere geçmesini hedefleyen İHH'nın Mazluma Çatı Olalım Kampanyası çerçevesinde 20 bin briket ev yapılması planlanıyor.

Projenin devam ettiği İdlib kırsalı ve Fırat Kalkanı Bölgesinde 30'un üzerindeki arazide okul ve mescit çalışmalarının da yapıldığını ifade eden Tosun, "Briket evlerin çevrelerinde ailelerin sosyal yaşamları içinde park ve bahçelerde yapılıyor. Burada aileler daha güzel bir yaşam sürecekler. Bir briket evin maliyeti 3 bin lira ve hayırseverlerin katkılarıyla bu evlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Briket evlerin 120 bin sivilin sıcak bir yuvaya kavuşmasına olanak sağlayacağına dikkati çeken Tosun, "Dünya genelinden ve Anadolu'nun birçok ilinden hayırseverler briket ev projesine destek katkı sağlıyor. Proje kapsamında 7 bini aşkın evin inşa çalışmalarını tamamladık, toplam 20 bin briket ev tamamlandığında 120 bin sivile sıcak bir yuva verilmiş olacaktır. Evler 24 metre kare genişliğinde 1+1 konseptinde yapılarak savaş mağduru aileler için çadıra göre daha ferah bir yaşam imkanı sunuluyor." diye konuştu.

- "120 bin sivil sıcak yuvasına kavuşmuş olacak"

Bölgede yapılan briket evin örneğini Reyhanlı'daki İHH lojistik merkezinde tanıtan Tosun, şöyle konuştu: