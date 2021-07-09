İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi'nin açılışı yapıldı

Altındağ ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Hacı Bayram Veli Caddesi'nde hizmete giren Ankara Şubesi'nin açılışında konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Türkiye'deki yardım kuruluşlarının çok güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek birlik beraberliğin önemine vurgu yaptı.

İnsanlığın hak ve selamete kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Asıl amaç Allah'a hizmettir, Allah rızasıdır. Siz bir arada olun, güçlü olun, bir olun, Allah'ın izniyle yeryüzünde mazlum ve mustazafların hepsine ulaşacağız. Doğu Türkistan'a, Kudüs'e ulaşacağız. Daha kim varsa, ezilenlerin yanında olacağız. Hepsini kalkındıracağız. İHH'mız burada şubeleşti. Bugüne kadar bir dernek olarak devam ediyordu. Birçok ilimizde de böyle şubelerimiz hepimizin yüzünü ağartacak çalışmalar yapacak."

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp Hacı Bayram-ı Veli Camisi baş imam hatibi Ahmet Karalı'nın duasıyla sona eren açılış programına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

