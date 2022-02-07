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İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Afganistan'a 4 tır yardım malzemesi gönderdi

07.02.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Afganistan'a 4 tır yardım malzemesi gönderdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesince toplanan 4 tır gıda malzemesi, Afganistan'a ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Afgan halkı için 4 tır gıda malzemesi hazırlanarak, Ankara'dan kalkacak trene yüklenmesi için törenle gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan, yıllardır Rusya ve ABD'nin işgali altında bulunan Afganistan'ın şimdi açlık sınırında yaşadığını kaydetti.

Kaptan, her zaman olduğu gibi mağdur ve mazlum coğrafyalara yardıma en önde koştuklarını belirterek, "Afganistan'a yardım seferberliğimiz devam edecek. Başta Bursa'da, ülkelerinden binlerce kilometre uzakta bin bir zorlukla eğitim almaya çalışan Afgan öğrencilere, Afganistan'da yaşanan bu krize sessiz kalmayan tüm Bursalı hemşehrilerimize mazlumlar adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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