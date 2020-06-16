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İHH İnsani Yardım Vakfı İdlib'deki Şam Yetimhanesi'ne tadilat yaptırdı

HATAY HABERLERİ  | 16.06.2020 15:14 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı İdlib'deki Şam Yetimhanesi'ne tadilat yaptırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, İdlib kırsalında bulunan Sarmada kasabasındaki Şam Yetimhanesi, bakımdan geçirildi.

Toplam 86 blok evin yer aldığı yetimhanede, ülkelerindeki iç savaşta babalarını kaybeden 260 Suriyeli yetim çocuk, anneleriyle birlikte yaşıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgesel şartlar ve kötü hava koşulları nedeniyle, yetimhane bünyesinde bulunan evlerde yaşanan yıpranmalar için bakım-onarım çalışması yapıldığını söyledi.

Yetimhanedeki tadilat çalışmasının ardından ortamın yeniden renklendiğini belirten Tosun, ''Yetimhane bünyesinde bulunan 86 blok evde ve sosyal alanlarda yürütülen tadilat ve boya çalışması sonucu, ortam yine renklendi. Şam Yetimhanesi'nde anneleriyle beraber kalan 260 yetimimiz için burası yeniden renkli bir yuvaya dönüştü.'' dedi.

Tadilat çalışmalarının, İHH İstanbul Acil Yardım ve Arama-Kurtarma ekibi tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Tosun, şöyle konuştu:

''Ekipteki arkadaşlarımız, gönüllü olarak Suriye'ye gelip yetimhanenin yeniden güzel bir yuvaya dönüşmesi için emek harcadı. Tadilat ve boya işlerinin ardından yetimhaneye yeni bir görünüm geldi. İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana, ülke içerisinde gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanlarında çalışma yürütüyor.''

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