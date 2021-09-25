YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. İHH, Makedonya'da kız öğrenci yurdu yaptıracak

İHH, Makedonya'da kız öğrenci yurdu yaptıracak

25.09.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHH, Makedonya'da kız öğrenci yurdu yaptıracak

İHH, Makedonya'da kız öğrenci yurdu yaptıracak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler anısına Makedonya'da kız öğrenci yurdu yaptırılacak.

İHH Kadın Kolları Başkanı Ayşe Müzeyyen Taşçı, yurt projesiyle ilgili düzenlenen yardım kampanyası kapsamında Bolu İHH Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevinde düzenlenen etkinlikte, Şenler ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlatan Taşçı, daha sonra kadınlarla sohbet etti.

Taşçı, gazetecilere, İHH Kadın Kollarının, gönüllülerle kurumsal bir iyilik hareketi yürüttüğünü belirterek, "Bu anlamda pek çok yardım faaliyetleri ve projelere imza atmaktayız. Eğitim alanında kalıcı projeler, insanı yardım, ayni yardım, birçok başlık altında iyilik hareketinde bu faaliyetleri yürütmekteyiz. Geçtiğimiz yıllarda vefat eden ülkemiz için de çok önemli bir isim olan yazar Şule Yüksel Şenler adına Makedonya Üsküp'te bir kız öğrenci yurdu açma projesi gerçekleştirmekteyiz." diye konuştu.

Yurt projesi hakkında bilgi veren Taşçı, "İçinde barınması, etüt salonu, konferans salonu olan ve Makedonya'da yaşayan Müslüman ailelerin kızlarının rahat bir şekilde ikamet edecekleri bir yurt projesi. İnşallah projeyi tamamlayarak yurdumuzu açmak niyetindeyiz. Kadın Kollarımızın desteğiyle en kısa zamanda da bu yurdumuzu açmış olacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Taşçı, İHH Kadın Kollarının çeşitli alanlarda yürüttüğü çalışmalardan bahsederek, İHH tarafından kurulan ve son zamanlarda yaşanan deprem, sel, su baskını ve yangın gibi afetlerde etkin şekilde görev alan arama kurtarma timleri içinde kadınların da bulunduğunu kaydetti.

İHH arama kurtarma timleri içinde kadınlardan oluşan psikososyal destek gruplarının afet alanları ile kriz merkezlerinde etkin şekilde rol aldığını anlatan Taşçı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Gölü'nün de suyu çekildi! Hepsi ortaya çıktıVan Gölü'nün de suyu çekildi! Hepsi ortaya çıktı
PARTNERBu oyunlar para basıyor! 1 milyar doları geçtilerBu oyunlar para basıyor! 1 milyar doları geçtiler
Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandıBolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
Bolu Üsküp

Bolu Namaz Vakitleri 25 Eylül Cumartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:37
Öğle
12:50
İkindi
16:13
Akşam
18:54
Yatsı
20:13

Bolu Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cumartesi

Sağlık Eczanesi
Merkez
Sümer Eczanesi
Merkez
Yeni Eczane
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecek

Tarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecek

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Altay, Göztepe maçına hazır

Altay, Göztepe maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.