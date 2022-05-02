İHH, ramazanda 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında Türkiye ve yurt dışındaki 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götürüldüğünü açıkladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "ramazanı yaşat" sloganıyla Türkiye dahil 58 ülkede çalışma gerçekleştiren İHH ekipleri, farklı coğrafyalardaki Müslümanlarla ramazan sevincini paylaştı. ​​​​​​​

İnsani yardım dernekleriyle Türkiye'nin 81 ilinde 1 milyon 417 bin kişiye yardım ulaştıran vakıf, yurt dışında ise 1 milyon 308 bin kişiye hayırseverlere yardım ulaştırdı.

- 75 bin 289 aileye fitre ve zekat

İHH, yurt içinde 184 bin 929, Suriye'de 63 bin 186 ve yurt dışındaki diğer ülkelerde 63 bin 565 adet olmak üzere toplamda 312 bin 684 gıda kumanyası dağıttı. Bir aylık temel gıda malzemelerinin bulunduğu kumanyalardan 1 milyon 563 bin kişi istifade etti.

Öte yandan, toplamda 75 bin 289 aileye fitre, fidye ve zekat dağıtımı gerçekleştirildi.

- 122 bin 446 yetime bayramlık

İHH tarafından Türkiye, Suriye, Sırbistan, Polonya, Sudan, Burkina Faso, Çad, Mali, Nijer, Bangladeş, Arakan, Bangsamoro, Afganistan, Azerbaycan, Moldova, Ukrayna, Filistin-Gazze Şeridi, Yemen, Lübnan ve Suriye'de 380 bin 690 kişiye iftariyelik ikram edildi.

Ayrıca, 6 farklı ülkedeki 18 yetimhanede 1440 çocuk için iftar ve sahur programı düzenlendi.

Vakıf, yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları bayramlık elbiselerle de sevindirdi. Hayırseverlerin destekleriyle alınan bayramlıklar, Türkiye ve dünyanın dört bir yanında 122 bin 446 çocuğa hediye edildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye genelinde 23 bin 584, Suriye'de ise 2 bin 200 aileye gıda kartı dağıttı, 48 bin 879 aileye de hijyen paketi ulaştırıldı.

Filistin'de de insani yardım çalışmaları yürüten İHH, burada da toplamda, 5 bin 552 gıda kolisi dağıttı, bin aileye alışveriş kuponu verdi ve 16 bin 870 kişiye iftarlık ikramında bulundu.

