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İHH'dan İdlib'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim malzemesi desteği

18.10.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHH'dan İdlib'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim malzemesi desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib bölgesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere, okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Vakfın Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yeni yılın ders zilinin çalmasıyla kırtasiye malzemesi dağıtımlarına başladıklarını aktaran Ağca, ilk etapta aralarında yetimlerinde bulunduğu 3 bin 500 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi verdiklerini ifade etti.

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