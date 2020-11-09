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Ihlamur çayı içtikten hemen sonra su içmelisiniz! Aksi halde...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 09.11.2020 07:57 | Son Güncelleme:
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Ihlamur çayı içtikten hemen sonra su içmelisiniz! Aksi halde...

Mevsimsel hastalıklar ve koronavirüsle mücadele için sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat ediyoruz. Bu önlemin yanı sıra enfeksiyonlardan korunmak için doğal yöntemler ise kaçınılmaz oluyor. Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, koronavirüs ile mücadelede ıhlamurun önemli bir yeri olduğunu anlattı, nasıl demlenmesi gerektiği hakkında detaylı bilgiler verdi.

Faydasıyla dikkat çeken ıhlamurun bağışıklığı kuvvetlendirdiğini anlatan Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Serhat Koran, "Ihlamuru günde 2 defa sıcak bir su içerisine atıp demleyerek kullanmakta fayda var. Çünkü yapraklı ve çiçekli bitkileri kaynatmamak gerekiyor. Demlenmiş bir ıhlamur çayını da tekrar kaynatmamakta fayda var. Fazla kaynatıldığında içerisinde toksin maddeler oluşuyor" uyarısında bulundu.

Ihlamur çayının strese çok iyi geldiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, “Bir rahatlama, dinginlik hissi sağlayarak uykuya iyi geliyor.

IHLAMUR TANSİYON DÜŞÜRÜR MÜ?

Bağırsaklarda şişkinlik, gaz, kabızlık şikayetlerinde de ıhlamur çayı oldukça faydalı. Ihlamur çayının biraz tansiyon düşürücü etkisi var. Bu anlamda tansiyonu düşük olanların dikkat etmesi gerekiyor.

IHLAMUR ÇAYI İÇTİKTEN SONRA MUTLAKA SU İÇMELİSİNİZ?

Ihlamur çayı terlettiği için tükettikten sonra ekstra 2-3 bardak su içmeyi unutmayın. Fazla tüketildiği zaman ise ishale yol açabiliyor. Kan sulandırıcı etkisi olduğundan kan sulandırıcı kullananlar çok dikkatli olmalı. Gebeliğin son 1-2 haftasında kanamalar yapabilir, lohusalık döneminde var olan kanamaları artırabilir. Tüm bitki çaylarında olduğu gibi 6 aylıktan küçük çocukların ıhlamuru tüketmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SAKLAMA KOŞULLARINA DİKKAT!

Ihlamur gibi bitki çaylarının birkaç kilo alınarak saklanmasının doğru olmadığına dikkat çeken Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, “100, 200 gram gibi küçük miktarlarda kullanmak gerekiyor. Çünkü bunları uzun süre sakladığımız zaman nemden zarar görebilir. Nemin olmadığı kapalı, kuru ortamlarda saklamamız gerekiyor. Yanlış saklama vücutta toksinler üretiyor, bu da karaciğere zarar verebiliyor" dedi.


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