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İhracat ürünleri Van'dan demir yoluyla İran'a gönderiliyor

VAN HABERLERİ  | 23.03.2020 11:03 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında araç ve yolcu giriş çıkışlarının kapatıldığı İran'a ihracat, Van üzerinden demir yoluyla kontrollü şekilde yapılıyor - Türkiye'nin birçok yerinden Van'a getirilen kağıt, çinko, seramik yapıştırıcı, soya küspesi, yonga levha, marangoz cevheri, demir yolu rayı, çinko, traktör dış lastiği, teneke sacı, kağıt teneke ve muz, 168 vagonla dezenfeksiyon işlemlerinin ardından sınırda lokomotif değişimi yapılarak İran'a gönderildi - Van TSO Dış Ticaret Grubu Meclis Üyesi Faruk Altınal: - "Zor günlerden geçtiğimiz, ölümler yaşadığımız şu dönemlerde ihracatımızın devam etmesi şehrimiz ve ülkemiz adına önem taşımaktadır"

MESUT VAROL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında araç ve yolcu geçişlerinin durdurulduğu İran'a bazı ürünlerin ihracatı demir yoluyla yapılıyor.

İran ile Türkiye arasında kara yolu geçişlerine imkan veren Ağrı/Gürbulak, Van/Kapıköy, Hakkari/Esendere, Iğdır/Dilucu kara hudut kapılarının koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılması üzerine ihracat demir yolu üzerinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle İran'la demir yolu bağlantısının bulunduğu Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nda hareketlilik yaşanmaya başladı. İhracat ürünleri Mersin Serbest Bölgesi'nden Van Garı Lojistik Merkezi'ne tırlarla taşındı.

Merkezde ürünlerin aktarıldığı vagonlar, koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığı Kapıköy Gümrük Kapısı'nda ray hattı üzerinde kurulan dezenfeksiyon ünitesinden geçirilerek, İran'dan gelen lokomotifle komşu ülkeye gönderiliyor.

Uygulama kapsamında Türkiye'nin birçok yerinden gönderilen kağıt, çinko, seramik yapıştırıcı, soya küspesi, yonga levha, marangoz cevheri, demir yolu rayı, çinko, traktör dış lastiği, teneke sacı, kağıt teneke ve muz yüklü 168 vagon, İran'a teslim edildi.

- "Zorlu süreçte ihracatın devam etmesinden memnunuz"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret Grubu Meclis Üyesi Faruk Altınal, tren vasıtasıyla yük taşımacılığının Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden başladığını, taşımacılığın sınırlı sayıdaki vagonla yapılabildiğini söyledi.

Yapılan vagon tahsisleriyle Türkiye'nin her bölgesinden ürünlerin İran'a ihraç edilebildiğini belirten Altınal, böyle zorlu bir süreçte ticaretin devam etmesi ve ihracatın aksamaması adına sağlanan avantajdan memnun olduklarını dile getirdi.

Van'dan da sadece gıda ve meyve için vagon verildiğini aktaran Altınal, şöyle konuştu:

"Gıda ve meyvenin yanı sıra farklı kalemlerde ürünlerimiz sınır kapılarında bekliyor. Temizlik ve hijyen konusunda herhangi bir sorun yok. Oldukça dikkatli ve hijyenik bir şekilde gıda ve meyve ürünleri İran'a gönderiliyor. Yetkililerden şu talebimiz var. Van'dan da her türlü ürün için vagon tahsisi yapılmalı. Sınırda bekleyen ürünlerimizi vagonlar ile İran'a gönderme imkanı sağlanmalı. İran ile önemli bir ihracat potansiyelimiz var. Zor günlerden geçtiğimiz, ölümler yaşadığımız şu dönemlerde ihracatımızın devam etmesi, şehrimiz ve ülkemiz adına önem taşımaktadır."

- "Koronavirüs dünyanın dengesini bozdu"

Tır şoförü Mustafa Şahin, AA muhabirine, daha önce İran ve Irak'a yük taşıdığını fakat koronavirüs önlemleri kapsamında artık tırların geçişinin durdurulduğunu söyledi.

Sınır kapılarında salgına karşı alınan önlemlerin önemine değinen Şahin, "Mersin'den aldığımız yükleri burada vagonlara aktarıyoruz. Yükümüz ağırlıklı olarak muz." dedi.

Tır şoförü Mehmet Bozkurt de virüs nedeniyle zor dönemden geçtiklerini ifade ederek, "Sınır kapıları kapandığından bu yana yük taşımıyorduk ama trenle taşımacılık başladı. Biz de yüklerimizi burada trene aktarıyoruz. Bundan sonra bu şekilde yük göndereceğiz. Koronavirüs dünyanın dengesini bozdu. Herkesi çok etkiledi. Bizler de çok etkilendik." diye konuştu.

Sınır ülkelerine tırlarla taşımacılığın geçici olarak durdurulduğunu anımsatan Emrah İdem ise "Koronavirüs önlemleri nedeniyle artık İran'a gidemiyoruz. Yüklerimizi vagonlara boşalttıktan sonra tekrar Mersin'e döneceğiz. Umarım yakın zamanda bu salgından kurtuluruz ve eski sistemimize geri döneriz." ifadesini kullandı.

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