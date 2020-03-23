İhracat ürünleri Van'dan demir yoluyla İran'a gönderiliyor

- "Zorlu süreçte ihracatın devam etmesinden memnunuz"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret Grubu Meclis Üyesi Faruk Altınal, tren vasıtasıyla yük taşımacılığının Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden başladığını, taşımacılığın sınırlı sayıdaki vagonla yapılabildiğini söyledi.

Yapılan vagon tahsisleriyle Türkiye'nin her bölgesinden ürünlerin İran'a ihraç edilebildiğini belirten Altınal, böyle zorlu bir süreçte ticaretin devam etmesi ve ihracatın aksamaması adına sağlanan avantajdan memnun olduklarını dile getirdi.

Van'dan da sadece gıda ve meyve için vagon verildiğini aktaran Altınal, şöyle konuştu:

"Gıda ve meyvenin yanı sıra farklı kalemlerde ürünlerimiz sınır kapılarında bekliyor. Temizlik ve hijyen konusunda herhangi bir sorun yok. Oldukça dikkatli ve hijyenik bir şekilde gıda ve meyve ürünleri İran'a gönderiliyor. Yetkililerden şu talebimiz var. Van'dan da her türlü ürün için vagon tahsisi yapılmalı. Sınırda bekleyen ürünlerimizi vagonlar ile İran'a gönderme imkanı sağlanmalı. İran ile önemli bir ihracat potansiyelimiz var. Zor günlerden geçtiğimiz, ölümler yaşadığımız şu dönemlerde ihracatımızın devam etmesi, şehrimiz ve ülkemiz adına önem taşımaktadır."