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İhracatın Süper Liginde Gaziantep’ten 70 firma yer aldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.09.2020 16:57 | Son Güncelleme

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabında yer alan Gaziantep merkezli 70 firma için kutlama mesajı yayımladı.OSB Başkanı Şimşek mesajında, Türkiye ekonomisinin ihracatla büyüdüğüne dikkat çekerek, "Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 1000 firması arasında Gaziantepli 70 firmamızın yer alması şehrimiz adına büyük bir gururdur.

İhracatın Süper Liginde Gaziantep’ten 70 firma yer aldı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabında yer alan Gaziantep merkezli 70 firma için kutlama mesajı yayımladı.
OSB Başkanı Şimşek mesajında, Türkiye ekonomisinin ihracatla büyüdüğüne dikkat çekerek, "Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 1000 firması arasında Gaziantepli 70 firmamızın yer alması şehrimiz adına büyük bir gururdur. Gaziantep’in ilk 1000’de yer alan firma sayısı açısından, 70 firma ile üçüncü sırada yer alması büyük bir başarıdır. Yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bu firmalarımızı tek tek kutluyorum. Büyük çoğunluğu Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren başarılı firmalarımızın farklı sektörlerde ve üretim çeşitliliğine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da şehrimiz ekonomisinin gücü açısından olumlu bir durumdur" ifadelerini kullandı.
Ar-Ge ve İnovasyon vurgusu
Şimşek mesajında, "Gaziantep’in gerek üretimde gerekse de ihracattaki başarısını her yıl daha da ileriye taşıdığını görmek ülkemiz ekonomisi adına sevindirici bir tablodur. Girişimci ruha sahip olan Gaziantepli ihracatçıların Ar-Ge ve inovasyon gibi kavramlara daha fazla ağırlık vermesi uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini daha da artıracaktır. Bu amaçla, ihracatta ileri teknoloji ürünlerini ve katma değeri yüksek ürünleri artırmak en büyük hedefimiz olmalıdır" ifadelerine de yer verdi.

İhracatın Süper Liginde Gaziantep’ten 70 firma yer aldı

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