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İhsan Tolga Akar, Avrupa Panel ve Profil Birliği Yönetim Kurulu'na bir kez daha seçildi

21.09.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar: - "Avrupa Panel ve Profil Birliği'nde sürdürdüğümüz üyelik bu anlamda bizim için son derece önem arz ediyor"

İSTANBUL (AA) - Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel'in Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, 2018 yılından bu yana Avrupa Panel ve Profil Birliği Yönetim Kurulu’nda sürdürdüğü görevini 2024 yılına kadar sürdürecek.

Assan Panel açıklamasına göre, Kibar Holding grup şirketlerinden sandviç panel sektörünün lider kuruluşlarından Assan Panel, dünyada ve Avrupa’da Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor.

Enerji verimliliği, sürdürülebilir inşaat, kaynak verimliliği, tasarım esnekliği konularında çalışmalar gerçekleştirerek panel sektöründe uzmanlık ve bilgi sağlamayı amaçlayan Avrupa Panel ve Profil Birliği’nde yönetim kurulu üyeliğini başarıyla devam ettiren İhsan Tolga Akar, hem bireysel tecrübeleri hem de şirketin sahip olduğu köklü birikim ile platformda panel sektörünün gelişimine katkılarını sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, şunları kaydetti:

"2018 yılından bu yana yönetim kurulu üyesi olarak yer aldığım Avrupa Panel ve Profil Birliği’nde bir kez daha seçilerek 2024 yılına kadar görevimi devam ettirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Uluslararası platformlarda ülkemiz ve şirketimiz adına söz sahibi olmak bizim için gurur verici. Sahip olduğumuz bilgi birikimini sektörümüzün gelişimi adına fayda sağlayacağına inandığımız her platformda sunmaya, bilgi alışverişinde bulunmaya hazırız. Avrupa Panel ve Profil Birliği’nde sürdürdüğümüz üyelik bu anlamda bizim için son derece önem arz ediyor. Birliğin yönetim kurulundaki söz sahipliğimizin yeniden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

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