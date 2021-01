İhtiyaç sahibi çocukların yüzü güldü

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kış aylarının soğuk yüzünü gösterdiği bugünlerde kırsaldaki ihtiyaç sahibi çocuklara yardım elini uzatarak, onların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Hayata geçirdiği yatırımlarla bir yandan daha yaşanabilir Battalgazi’nin yarınlarını inşa eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, diğer yandan ise ilçede sosyal belediyecilik anlayışını etkin şekilde uygulamayı sürdürüyor.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün tarafından hazırlanan ‘Onlar Üşürse, Yürekler Üşür’ projesi kapsamında Üniversite, Hacı Yusuflar, Bağtepe, Bulgurlu, Çamurlu, Yenice, Fırıncı, Üzümlü, Selvidağ, Çolaklı ve Hacıhaliloğlu Çiftliği Mahallesi’nde yaşayan 500 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunan Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak projeyle güzel bir dayanışma örneği ortaya koyduklarının altını çizdi.

Muhtarlardan Başkan Güder’e gönülden teşekkür

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in Battalgazi’nin tüm ihtiyaçlarına koştuğunu belirten Üniversite Mahalle Muhtarı Esra Polat, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kış mevsiminde mahallemizi ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda bulundu. Başkanımız sosyal belediyecilik anlayışı ile her zaman yanımızda olmuştur. İlçenin tüm ihtiyacına yürümüyor, koşuyor. Ne sorunumuz olursa olsun, başkanımıza iletmemiz yeterli. Gerekeni yapıyor. Mahallem ve şahsım adına başkanımıza teşekkür ediyorum” derken, Başkan Güder’in her zaman yanlarında olduklarını belirten Bağtepe mahalle muhtarı Ahmet Şener, “Başkanımızla bir hayır projesinde bir araya geldik. Mahallelerimizle ilgili de görüşmeler yaptık. Ne zaman başkanımıza ihtiyaç duysak, kendisi her zaman bizim yanımızda oldu. Bizlerden hiçbir zaman yardımlarını esirgemiyor. Vatandaşlarımız başkanımızdan memnun. Ekibine ve kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hacıyusuflar Mahallesi Muhtarı Nevzat Alan, Bulgurlu Mahallesi Muhtarı Necati Soylu, Çolaklı Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Yıldız, Yenice Mahallesi Muhtarı Yaşar Ekim ve Bağtepe Mahalle Muhtarı Ahmet Şener ise Başkan Güder’e teşekkürlerini ileterek, “Başkanımızın yaptığı yatırımlar ve yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. İlçeye güzel hizmetler kazandırıyor. Her zaman yanındayız” dedi.