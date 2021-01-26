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İhtiyaç sahibi öğrenciler için 180 adet tablet teslim edildi

26.01.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Aydın’da ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için oda başkanları tarafından bağışlanan 180 adet tablet bilgisayar Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.Kovid-19 sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimden mahrum kalmamaları adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol kapsamında, Aydın Valiliği’nde gerçekleştirilen etkinlikte 180 adet tablet bilgisayar Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın’da ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için oda başkanları tarafından bağışlanan 180 adet tablet bilgisayar Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kovid-19 sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimden mahrum kalmamaları adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol kapsamında, Aydın Valiliği’nde gerçekleştirilen etkinlikte 180 adet tablet bilgisayar Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Aydın Ticaret Odası’ndan 55, Aydın Ticaret Borsası’ndan 65 ve Aydın Sanayi Odası’ndan 60 adet olmak üzere toplam 180 adet tablet, Aydın genelindeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespit edilmesinin ardından Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak. Valilik toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte sembolik tablet dağıtımı gerçekleştirildi.
“Örnek bir çalışma oldu”
Yapılan tablet bağışının örnek bir çalışma olduğuna vurgu yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Bilindiği üzere, Kovid-19 pandemisi dolayısıyla yüzyüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitim modeline geçilmiştir. Bu kapsamda öğrencilerimizin eğitimden mahrum kalmamaları adına TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapmış olduğu protokol çerçevesinde ilimizde de oda başkanlarımız ihtiyacı olan öğrencilerimiz için 180 adet tablet alarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edilecektir. Bugün bu sembolik teslim için buradayız. Özellikle TOBB ve oda başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Eğitimde el ele vererek var olan sorunları aşma konusuna güzel bir örnek çalışma bu. Aydın genelinde de eğitimde herhangi bir sorun yaşanmaması adına Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çalışmalarına Valilik ve Kaymakamlıklar olarak koordine ederek elli bir aşamaya kadar getirdik. Temennimiz çocuklarımızın eğitimden yoksun kalmamaları ve çalışmalarını en iyi noktaya taşımalarıdır. Bugünde yapacağımız bu katkılar da ihtiyaç sahibi olan tableti olmayan öğrencilerimize Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirleyeceği kriterler çerçevesinde dağıtımları gerçekleştirilecektir” dedi.

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