İhtiyaç sahibi öğrencilere Kaymakamlık desteği

Sultanhisar Kaymakamlığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav giriş ücretlerini karşılayacak.

YKS başvuruları 4 Şubat’ta başladı ve 2 Mart’ta sona erecek. Sınava girmek isteyen öğrenciler başvurularını yapmaya başlarken, Sultanhisarlı ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav ücretini ise Sultanhisar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacak. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ihtiyaç sahibi öğrencilerin Sultanhisar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ait 0256 351 23 84 nolu telefon üzerinden müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.



