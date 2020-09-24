İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği

Merkezefendi Belediyesi, ‘İyilik Hareketi’ kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, korona virüs nedeniyle başlayan uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan Merkezefendili ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği vermek amacıyla ilçede çalışma başlattı.

Merkezefendi Belediyesi, bu proje kapsamında hayırsever vatandaşlar sıfır veya kullanılabilir durumda olan ikinci el tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik eşyaları Merkezefendi’de ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edecek. Öğrencilere destek olmak isteyen vatandaşların, www.merkezefendi.bel.tr/merkezeli internet adresinden veya 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden kayıt oluşturması gerekiyor. Ekipler tarafından teslim alınan ürünler ise işlemden geçirilecek. Bu işlemden sonra tablet ve bilgisayara uzaktan eğitim için gereken uygulamalar ve programlar bilgi işlem personelleri tarafından yüklenerek kullanıma hazır hale getirilecek. Hazır durumda olan elektronik eşyalar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.