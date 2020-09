İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği

“Öğrencilerimize, hayırseverler aracılığı ile tablet ve bilgisayar desteği sağlayacağız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçedeki iyilik hareketinin her geçen büyüdüğünü belirterek, “Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyoruz. Pandemi sürecinde gerek fiziki gerekse sosyal anlamda hem esnafımızın hem de ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olduk. Öğrencilerimizi, geleceğimiz olan çocuklarımızı düşünerek de ‘İyilik Hareketi’ kapsamında yeni bir proje başlatıyoruz. Uzaktan eğitimde erişim sıkıntısı yaşayan, elinde dijital cihaz bulunmayan Merkezefendili ihtiyaç sahibi öğrencilerimize, hayırseverler aracılığı ile tablet ve bilgisayar desteği sağlayacağız. Hemşehrilerimizin öğrencilerimize hediye edeceği elektronik cihazlar belli işlemlerden geçirilerek ve uzaktan eğitime hazır hale getirilecek. Merkezefendi Belediyesi, her zaman insana dokunan projeler üretmeye ve uygulamaya devam edecektir. Her şey Merkezefendi ve Merkezefendili hemşehrilerimiz için” diye konuştu.