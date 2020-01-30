YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İhtiyaç sahibi öğrencilere ’ücretsiz eğitim’ desteği

İhtiyaç sahibi öğrencilere ’ücretsiz eğitim’ desteği

BURSA HABERLERİ  | 30.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi’nin startını verdiği ’askıda iyilik hareketi’ farklı sektörlerde de uygulanmaya başladı.

İnegöl Belediyesi’nin startını verdiği ’askıda iyilik hareketi’ farklı sektörlerde de uygulanmaya başladı. Net Akademi Eğitim Kurumları, ihtiyaç sahibi 10 öğrencinin üniversite hazırlık eğitimini üstlendi.
İnegöl Belediyesi, şehrin tamamında her vatandaşın, her esnafın katkı sunacağı bir iyilik hareketinin startını vermişti. ’askıda iyilik hareketi’ adıyla başlatılan iyilik hareketine her geçen gün katılımlar artarken, farklı sektörlerde de uygulama hayata geçmeye başladı. Net Akademi Eğitim Kurumları, askıda iyilik hareketi kapsamında ihtiyaç sahibi 10 öğrencinin üniversite hazırlık eğitimini karşılayacağını duyurdu. Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki meclis üyeleri Ahmet Kara ve Erdal Akkaya ile birlikte askıda iyilik hareketine katkı sağlayan Net Akademi Eğitim Kurumlarını ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.
Net Akademi Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Güler’in konuk ettiği Başkan Alper Taban, askıda iyilik hareketi ile İnegöl’de paylaşmanın güzelliğinin keşfedildiğini söyledi. Manevi miraslarımızın en güzel yanının paylaşma olduğunu hatırlatan Taban, “Çorba çeşmeleri, sadaka taşları ile süregelen paylaşma bereketi, çağa göre dönüşerek devam ediyor. Bu kapsamda bizler de İnegöl Belediyesi olarak tüm şehri saracak bir iyilik hareketinin startını vermiştik. Net Akademi Eğitim Kurumları da bizlere önemli bir katkıda bulundu. 10 öğrencimizin eğitimi için 85 bin TL tutarında destek vereceklerini açıkladılar. Belediyemizin belirleyeceği ihtiyaç sahibi 10 öğrencimizin üniversiteye hazırlık kapsamında ücretsiz eğitimini üstlendiler” dedi.
Bu iyilik hareketinin daha iyi, daha güzel işlere vesile olacağını da ifade eden Başkan Taban, “Türünün ve miktarının yanı sıra, birlik duygumuz da artarak devam edecek. Sevmek fiilinden sonra gelen, dünyanın en güzel fiili paylaşmaktır. Paylaşmanın bereketinden birlikte nasipleniyoruz. Eğitim, bir insana verilebilecek en kıymetli hediyedir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Adana'da bir kişi imam nikahlı eşini darbedip evini ateşe verdi

Adana'da bir kişi imam nikahlı eşini darbedip evini ateşe verdi

Kura ile iş sahibi oldular

Kura ile iş sahibi oldular

GÜNCELLEME - Mersin'de 37 gün önce yaylada kaybolan kişinin cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Mersin'de 37 gün önce yaylada kaybolan kişinin cesedi bulundu

Müdür Başyiğit, yıkım kararı alınan okulda incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, yıkım kararı alınan okulda incelemelerde bulundu

Bursa Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:42
Sabah
08:08
Öğle
13:22
İkindi
16:01
Akşam
18:26
Yatsı
19:47

Bursa Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Alp Eczanesi
Nilufer
Arabayatağı Altun Eczanesi
Yildirim
Emin Eczanesi
Osmangazi
Güneş Eczanesi
Osmangazi
Nilgül Eczanesi
Osmangazi
Özvarlık Eczanesi
Osmangazi
Tetikcan Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Sertaslan, “Bursa’da envanter çalışması yapan tek belediyeyiz”

Başkan Sertaslan, “Bursa’da envanter çalışması yapan tek belediyeyiz”

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Liseli kızlar ölüme el ele gitti

Liseli kızlar ölüme el ele gitti

Polis, hırsızlık zanlılarının at arabası ile kaza yaptı

Polis, hırsızlık zanlılarının at arabası ile kaza yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.