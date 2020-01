İhtiyaç sahibi öğrencilere ’ücretsiz eğitim’ desteği

İnegöl Belediyesi’nin startını verdiği ’askıda iyilik hareketi’ farklı sektörlerde de uygulanmaya başladı. Net Akademi Eğitim Kurumları, ihtiyaç sahibi 10 öğrencinin üniversite hazırlık eğitimini üstlendi.

İnegöl Belediyesi, şehrin tamamında her vatandaşın, her esnafın katkı sunacağı bir iyilik hareketinin startını vermişti. ’askıda iyilik hareketi’ adıyla başlatılan iyilik hareketine her geçen gün katılımlar artarken, farklı sektörlerde de uygulama hayata geçmeye başladı. Net Akademi Eğitim Kurumları, askıda iyilik hareketi kapsamında ihtiyaç sahibi 10 öğrencinin üniversite hazırlık eğitimini karşılayacağını duyurdu. Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki meclis üyeleri Ahmet Kara ve Erdal Akkaya ile birlikte askıda iyilik hareketine katkı sağlayan Net Akademi Eğitim Kurumlarını ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Net Akademi Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Güler’in konuk ettiği Başkan Alper Taban, askıda iyilik hareketi ile İnegöl’de paylaşmanın güzelliğinin keşfedildiğini söyledi. Manevi miraslarımızın en güzel yanının paylaşma olduğunu hatırlatan Taban, “Çorba çeşmeleri, sadaka taşları ile süregelen paylaşma bereketi, çağa göre dönüşerek devam ediyor. Bu kapsamda bizler de İnegöl Belediyesi olarak tüm şehri saracak bir iyilik hareketinin startını vermiştik. Net Akademi Eğitim Kurumları da bizlere önemli bir katkıda bulundu. 10 öğrencimizin eğitimi için 85 bin TL tutarında destek vereceklerini açıkladılar. Belediyemizin belirleyeceği ihtiyaç sahibi 10 öğrencimizin üniversiteye hazırlık kapsamında ücretsiz eğitimini üstlendiler” dedi.

Bu iyilik hareketinin daha iyi, daha güzel işlere vesile olacağını da ifade eden Başkan Taban, “Türünün ve miktarının yanı sıra, birlik duygumuz da artarak devam edecek. Sevmek fiilinden sonra gelen, dünyanın en güzel fiili paylaşmaktır. Paylaşmanın bereketinden birlikte nasipleniyoruz. Eğitim, bir insana verilebilecek en kıymetli hediyedir” diye konuştu.