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İhtiyaç sahibi vatandaşlar için çağrı merkezi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 14.04.2020 13:09 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valiliğince, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çağrı merkezi oluşturuldu.Vatandaş müracaatlarının daha hızlı ve kolay alınması, taleplerin en kısa sürede yerine getirilmesi amacıyla, Vali Yunus Sezer’in talimatı ile kurulan merkezde 10 kişi görev yapıyor.

Kırıkkale Valiliğince, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çağrı merkezi oluşturuldu.
Vatandaş müracaatlarının daha hızlı ve kolay alınması, taleplerin en kısa sürede yerine getirilmesi amacıyla, Vali Yunus Sezer’in talimatı ile kurulan merkezde 10 kişi görev yapıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek, kişilerin sosyal yardımlara daha kolay, etkin ve rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla çağrı merkezi oluşturduklarını kaydeden Vali Sezer, “Vatandaşlarımızın bizlere beklemeden hızlı bir şekilde ulaşabilmesini sağlamak, gelen taleplere en kısa sürede cevap verebilmek ve ihtiyaçları karşılayabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza, çağrı merkezi oluşturduk ” dedi.
Öte yandan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çağrı merkezine Kırıkkaleli vatandaşların 0 (318) 224 25 62 numaralı telefondan ve aynı zamanda 0 545 466 95 31 numaralı Whatsap hattından mesajla başvuru yapabileceği bildirildi.

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