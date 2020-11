İhtiyaç sahipleri yalnız bırakılmıyor

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Her gün titizlik ile hazırlanan yemekler, 130 ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırılıyor.

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, profesyonel ekiplerce her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan yemekler, 92 hanede yaşayan toplam 130 vatandaşa, yine belediye ekipleri tarafından servis ediliyor. Sıcak yemek hizmetinden memnuniyet duyduğunu belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi’ne ve duyarlı Eskişehir halkına teşekkürlerini iletiyor.

“Paylaşmanın huzurunu hissediyoruz”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı ailesinin birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirterek, “Aşevimiz tarafından her gün düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek hazırlıyoruz. Hazırlanan yemeklerin servisini yine ekiplerimiz tek tek evlere yaparak teslim ediyor. Sürekli olarak bölgemizde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda periyodik kontrollerimizi de sürdürüyoruz. Tepebaşı ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz. Bereketi paylaşmanın verdiği huzuru Tepebaşı’nda hissediyoruz” diye konuştu

8 personel ile hizmet veren Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nin faaliyetleri hakkında bilgi almak ya da destekte bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattını arayabiliyor.