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İhtiyaç sahiplerine bu kez de beyaz eşya ve mobilya ulaştırılacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.09.2020 16:55 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi, İyilik Hareketi Projesi kapsamında hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanacak olan kullanılır durumdaki ihtiyaç fazlası eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.Merkezefendi Belediyesi, ‘Sosyal belediyecilik’ kapsamındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Merkezefendi Belediyesi, İyilik Hareketi Projesi kapsamında hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanacak olan kullanılır durumdaki ihtiyaç fazlası eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Merkezefendi Belediyesi, ‘Sosyal belediyecilik’ kapsamındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Merkez Eli bünyesindeki ‘İyilik Hareketi’ çerçevesinde vatandaşların kullanmadığı ancak kullanılabilir durumda olan ihtiyaç fazlası beyaz eşya, mobilya ve elektronik eşyalar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ürünler, verilen adreslerden ekipler tarafından alınarak Pandemi kuralları doğrultusunda dezenfekte edilerek ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Merkezefendi Belediyesi, evde kullanmadığı eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen hayırsever vatandaşların, https://www.merkezefendi.bel.tr/merkezeli adresinden veya 444 8 662 numaralı Çağrı Merkezi’nden kayıt oluşturması gerektiği açıklandı.
“Köprü vazifesi görüyoruz”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçede paylaşma ve dayanışma kültürünü büyüttüklerini söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak İyilik Hareketi kapsamındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. ‘Giysi Kumbarası’ çalışmamız ile kıyafet ve tekstil ürünlerini ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz ile buluşturduktan sonra şimdi de ihtiyaç fazlası mobilya ve beyaz eşyaları ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştıracağız. Merkezefendi’de ikamet eden ailelerden alınan ihtiyaç fazlası ev eşyalarını, yine Merkezefendi’de ikamet eden ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştırarak paylaşma ve dayanışma kültürünü ilçemizde büyüterek devam ediyoruz. Özellikle Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen, dijital olarak eğitim-öğretim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olunması noktasında televizyon, tablet ve bilgisayar gibi ürünlere öncelik vereceğiz. Merkezefendi Belediyesi olarak hayırseverlerimiz ile ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz arasında köprü vazifesi görüyoruz. İyilik Hareketlerimiz her geçen gün büyüyerek devam edecek” diye konuştu.

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