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İhtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi başladı

EDİRNE HABERLERİ  | 01.04.2020 10:17 | Son Güncelleme

İhtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi başladı

İhtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi başladı

EDİRNE (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlarla başladı.

Ödenekten yararlanmak isteyen Edirneliler Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Başmüdürlüğüne geldi.

Güvenlik görevlileri vatandaşları içeriye sırayla aldı, içeri girenlere sosyal mesafeyi korumaları uyarısı yapıldı.

Sıranın artması da düşünülerek polis bariyerleri ile özel bir giriş alanı da oluşturuldu.

Doğum yılı rakamına göre belirlenen vatandaşlar ödeneklerini içeri belli bir düzende girerek aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Destek ödeme PTT

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