İhtiyaç sahiplerinin yüzü TEBEV ile gülüyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), 2012’den bu yana 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

TEBEV, 2012’den bu yana 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşların hemen her ihtiyacında yanında yer almaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulaması TEBEV, Mart 2012’den bu yana vatandaşlara uzanan bir dost eli olmayı sürdürüyor. Ekipler tarafından evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında tansiyon, ateş, şeker ölçümleri yapılırken tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Ekipler ayrıca deneyimli yurttaşların kullandıkları ilaçların takibi, sağlık durumları ve dikkat edilmesi gereken konuları hakkında da bilgilendirmede bulunuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, eczane ve market alışverişine kadar pek çok hizmet veriyor. Ekiplerin sağlık kontrolü gerçekleştirdiği vatandaşlar da verilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletiyor.

