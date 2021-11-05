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İki askeri şehit edip bir çocuğu öldürdüğünü itiraf eden PKK'lı terörist tutuklandı

05.11.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki askeri şehit edip bir çocuğu öldürdüğünü itiraf eden PKK'lı terörist tutuklandı

İki askeri şehit edip bir çocuğu öldürdüğünü itiraf eden PKK'lı terörist tutuklandı

Hatay'da jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra, 2003'te iki askeri şehit ettiği ve 2009'da bir çocuğu öldürdüğü itirafında bulunan PKK'lı terörist tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerle ilgili çalışması sonucunda, "basit yaralama" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan Suriye uyruklu H.M'nin (41) evinde yakalandığı belirtildi.

Zanlının detaylı sorguya alındığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Araştırmalar sonucunda H.M, 2003 yılında Mazgirt ilçesi kırsalında jandarma timlerine saldırı düzenlediği, saldırıda Jandarma Er Serkan Sağır ve Jandarma Er Emin Urhan'ı şehit ettiği itirafında bulunmuş, 2009 yılında Irak'ın Hakurk bölgesinde bir çocuğu öldürdüğünü, ayrıca başka bir olayda öldürülen bir çocuğun cenazesini de Tunceli kırsalına gömdüğünü itiraf etmiştir. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M. tutuklanmıştır. Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyon ile ülkemiz, terör unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiş, şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır."

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