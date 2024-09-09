İki çocuk annesi Hazal Kaya'nın Narin tepkisi gündem oldu! "Tek yanlış sözü yok"

Tüm ülkeyi yasa boğan Narin cinayetine ünlü isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Sevilen oyuncu Hazal Kaya Narin Güran ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Kaya, bu kez Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin galasında basın mensuplarına Narin hakkında konuştu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturması gündemde yerini koruyor. 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada tek tutuklu Narin'in amcası Salim Güran. 8 yaşındaki minin Narin'in katili merak edilirken hem vatandaşlardan hem de ünlülerden tepkiler çığ gibi büyüyor.

"SÖYLEYECEK ÇOK ŞEY VAR..."

"Söyleyecek çok şey var ama buraya adım adım gelindi." diyen iki çocuk annesi Hazal Kaya, Narin cinayeti hakkında yorumunu dile gitrdi.

Hazal Kaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Bu kaybettiğimiz ilk çocuğumuz değil. İlkinde adalet sağlanmış olsaydı bugün bu noktaya geleceğimizi de düşünmüyorum. Adil cezalarla bir Narin daha kaybetmemeyi diliyorum. İnsanların susmadığı, konuştuğu bırakın bir köyü ülke diliyorum."

Kaya'nın bu açıklaması sosyal medyada gündem olurken kimi kullanıcılardan, "Tek yanlış sözü yok", "Ağzına sağlık" şeklinde yorumlar aldı.

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Daha önce sosyal medya hesabında @halkekmag'in "Okula gidecekti mezara değil" gönderisini paylaşan Kaya, "Adalet istiyoruz adalet!!! Kahrolmaktan, beddua etmekten yorulduk. Gereken ceza neyse uygulayın şu canilere artık! Aklımızı kaybedeceğiz üzüntüden yeter!!!" diyerek tepki göstermişti.