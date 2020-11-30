İki geleneksel lezzet bir araya geldi! Tadına bakan tekrar istiyor

Kayseri'de bir otelde yönetici olan Dilek Albayrak, müşterilerine farklı lezzet sunma arayışına girince eşinin "pastırmalı suşi yapın" demesinden yola çıkarak bunu gerçeğe dönüştürmeye karar verdi. Oteldeki mutfak çalışanına suşi eğitimi aldıran Albayrak, yaklaşık 1 yıl sonra pastırma ile suşiyi birleştirerek misafirlerine bu lezzeti sunmaya başladı. Misafirlerinin pastırmalı suşiyi çok beğenmesine sevinen Albayrak, bu lezzeti marka haline getirmeyi istiyor.

'OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ'

Dilek Albayrak, suşinin bilindiği gibi çiğ olmadığını aksine pastırma ile benzerlik gösterdiğini söyledi. Müşterilere farklı lezzet sunma arayışına girdiklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Özellikle kentin kültürünü yansıtıcı değişik bir şey yapmak istedik. Eşim esprili bir şekilde 'pastırmalı suşi yesek' dedi. Biz de ustalarımızla kolları sıvadık ve pastırmalı suşi yaptık. Bizim hoşumuza gitti ve 'Bunu yapmaya devam edelim' dedik. Şu an olumlu geri dönüşler alıyoruz. Pastırmalı suşiyi tadan misafirlerimiz bir dahaki geldiklerinde tekrar istiyorlar. Değişik bir tat olduğunu söylüyorlar. Kendi kültürümüzden bir şeyler kattığımız için misafirlerimizin hoşuna gidiyor. Biz yemeği keyifli hale getirmek istedik. Bizim pastırmalı suşimiz de ileride belki literatüre geçecek. Pastırmalı suşiyi bir kimlik haline getirmek istiyoruz. Dünyaya tanıtmak tabii ki gönlümüzden geçiyor ama bu nasıl olur, gastronomiye nasıl giriş yaparız, katkıda bulunuruz, bunun yollarını araştırmak lazım."